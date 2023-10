Projet de formation de 5000 jeunes dans le métier du sport : Les résultats disponibles

Quelques mois après le lancement du projet de formation et d'insertion de 5000 jeunes, les résultats de l'admissibilité sont connus, informe l'Agence emploi jeunes dans un communiqué officiel.

Formation et insertion de 5000 jeunes : Voici où trouver les résultats de l'admissibilité

À en croire une note de l'Agence emploi jeunes, les résultats de l'admissibilité du projet de formation et d'insertion de 5 000 jeunes dans le métier du sport sont disponibles. Les candidats peuvent consulter leur résultat via les liens daip.ci/sport/admissibilite et agenceemploijeunes.ci/site.

Il faut noter que les visites médicales auront lieu du jeudi 5 au samedi 7 octobre 2023. Les candidats déclarés admissibles sont priés de se rendre dans les mêmes centres de sélection pour la visite médicale (opération gratuite).

Le projet de formation et d'insertion de 5000 jeunes dans le métier du sport a été lancé conjointement le lundi 26 juin 2023 par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, le ministère des Sports et celui du ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage.

Il concerne les jeunes âgés de 18 à 40 ans. Ces jeunes seront formés dans 28 métiers des sports, entre autres, maître-nageur-sauveteur, fabricant d’articles et équipements de sport, reporter photographe, agent d’accueil, moniteur sportif, vendeur d’articles de sport au détail.. Le projet nécessite un investissement de 4,294 milliards de francs CFA.