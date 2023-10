Burkina Faso : Aïcha Trembler désormais ambassadrice UNICEF

Aïcha Trembler, la nouvelle star de la toile, vient d’avoir une très belle nomination. Le bureau UNICEF Burkina Faso vient de la nommer en tant qu’ambassadrice UNICEF. Avec cette nomination, elle va pouvoir inciter les parents à inscrire leur enfant à l’école.

Aïcha Trembler nommée ambassadrice UNICEF au Burkina Faso

La jeune fille burkinabè Aïcha Trembler est devenue célèbre sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo partagée où on la voit remuer ses épaules avec frénésie. Elle a suscité l’admiration et l’enthousiasme de la population burkinabè jusqu’à se propulser dans plusieurs pays africains comme la Côte d’Ivoire. Même les médias de son pays lui faisaient la cour pour l’avoir sur leurs différents plateaux télé.

Des entreprises implantées au Burkina Faso lui ont offert beaucoup de présents. Sans oublier une école qui a décidé de lui offrir une formation. En plus de cela, un single est sorti en son nom avec DJ Domi, celui qui a fait d’elle la nouvelle coqueluche de la toile. La Côte d’Ivoire qui a permis à la faire connaître lui a ouvert les bras par la suite.

Toutefois, celle qui est orpheline de père n’a pas eu la chance d’aller à l’école. Elle a partagé son histoire aux jeunes filles et donné des conseils aux parents. ‘’Je vous encourage tous à inscrire vos enfants à l’école’’, avait-elle déclaré. Son message empreint d’émotion et de sincérité vient d’être entendu par les responsables de UNICEF Burkina Faso.

Aïcha Trembler a été nommée ambassadrice de l’UNICEF dans son pays. Cette nomination va lui permettre de sensibiliser et d’encourager les initiatives éducatives au pays des hommes intègres. C’est une nouvelle ère qui commence ainsi pour la jeune femme, parce que c’est une plateforme unique et influente qui va lui permettre de faire entendre sa voix et défendre une cause qui lui tient vraiment à cœur.