Côte d'Ivoire : AGL, nouveau sponsor officiel de la FIF

AGL est le nouveau sponsor officiel de la FIF. Africa Global Logistics et la Fédération ivoirienne de football ont procédé à la signature d'une convention de partenariat le lundi 2 octobre 2023.

AGL et la FIF signent une convention de partenariat

AGL (Africa Global Logistics), acteur majeur du transport et de la logistique en Afrique et la Fédération ivoirienne de football (FIF) ont signé une convention de partenariat le lundi 2 octobre 2023.

En présence de la grande famille du football ivoirien, Martine Coffi Studer, Présidente du conseil d’administration d’AGL Côte d’Ivoire et Idriss Diallo, président de la FIF, ont ainsi scellé pour les quatre prochaines années un programme de soutien au développement du football ivoirien avec un engagement particulier en faveur du football des jeunes en Côte d’Ivoire.

"Notre partenariat avec la Fédération ivoirienne de football témoigne de notre engagement envers la jeunesse africaine. Nous sommes convaincus que le football est un outil puissant pour promouvoir des valeurs positives et accompagner le développement personnel des jeunes. En tant qu'entreprise ivoirienne, et employeur clé du pays, nous sommes fiers de participer à la construction d'un avenir meilleur pour la jeunesse ivoirienne", a fait savoir Martine Coffi-Studer.

AGL, acteur majeur du transport et de la logistique en Côte d’Ivoire, apporte ainsi sa contribution au programme jeunesse d’une "Côte d’Ivoire solidaire" promu par le président de la République, Alassane Ouattara.

Ce partenariat, faut-il le rappeler, vise à soutenir le développement du football, qui déchaine des passions en Côte d’Ivoire et à réaffirmer l’engagement d’AGL en faveur de la jeunesse avec la volonté de promouvoir la culture de l’humilité, de l’agilité, de la solidarité et de l'excellence, valeurs cardinales pour participer aux transformations de l’Afrique.

Dans le cadre de ce contrat, AGL à travers ses filiales Abidjan Terminal, Sitarail, Côte d’Ivoire Terminal, Carena et AGL Côte d’ivoire, devient ainsi le sponsor officiel de toutes les équipes nationales de football "les Eléphants" et le partenaire majeur de la Fédération ivoirienne de football dans l’organisation des championnats de jeunes.

Partenaire historique des équipes nationales de football de Côte d’Ivoire depuis 2005, AGL s’engage ainsi à soutenir le programme de développement du football ivoirien présenté par le Comité exécutif, à travers un appui financier dédié aux compétitions des équipes jeunes (U-15, U-17 et U-20). Ce contrat de sponsoring de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) s’inscrit dans le cadre du soutien des entreprises nationales aux efforts de développement des infrastructures en Côte d’Ivoire en vue de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

"Nous sommes honorés de compter AGL parmi nos partenaires majeurs. Leur engagement envers la jeunesse et leur expertise en matière de logistique joueront un rôle clé dans le développement du football en Côte d'Ivoire. Je n’ai aucun doute sur le fait que notre collaboration participera à promouvoir le sport et ses valeurs auprès de la jeunesse ivoirienne", s'est réjoui Yacine Idriss Diallo.

Le partenariat entre la FIF et AGL est en cohérence avec l’ambition d’AGL, d’être au cœur des transformations de l’Afrique. Il s’inscrit dans le cadre du programme de sponsoring et de mécénat dédié à la jeunesse, en droite ligne des objectifs de développement durable auxquels l’entreprise a souscrit.

AGL fait désormais partie du Groupe MSC, premier armateur mondial. Présent en Côte d’Ivoire dans le la logistique, le transport ferroviaire (Sitarail), et la manutention portuaire à travers Abidjan Terminal et Côte d’Ivoire Terminal, AGL emploie aujourd’hui plus de 8 000 collaborateurs Ivoirie