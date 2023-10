Togo : le gouvernement engagé dans la contre « double vente de terrain »

Les faussaires de terrain (double vente de terrain) n'ont plus d'autre choix que d'êtredouble vente de terrain poursuivis par les autorités judiciaires au Togo. Il s'agit des personnes ou individus qui se lancent dans la vente illégale des terrains au Togo.

Mafia foncière au Togo : les faussaires des terrains bientôt visés

En effet, le ministère en charge de l’habitat et de l’urbanisme envisage mettre en place la brigade foncière pour lutter contre le phénomène de double vente de terrain au Togo. Un phénomène illégal qui n'est pas sans conséquences. Cette annonce a été mis à la vue du public avec plusieurs acteurs du domaine au cours d’une réunion avec le Conseil de l’Ordre des Géomètres du Togo (OGT).

À en croire Koffitsè Besseh, Directeur général de l’information géographique et de la cartographie au ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière, « nous voulons, avec les autres départements, contribuer à résoudre les conflits que nos populations rencontrent régulièrement, notamment lors de l’achat de terrains qu’ils ne peuvent même pas occuper ». Ainsi, cette initiative vise à résoudre une fois de bon les conflits litigieux entre les populations au Togo. De plus, « le ministre discute actuellement avec l’ensemble de son département en vue de mettre en place cette brigade foncière et prendre des mesures concrètes. » ajoute le directeur pour rassurer la population sur les nouvelles mesures qui sont en cours dans la résolution des conflits litigieux.

Par ailleurs, le conseil des géomètres promet son accompagnement dans l'exécution du projet, « nous souhaitons collaborer avec tous les départements ministériels qui utilisent le foncier, car la question de double vente, voire de la triple vente, relève des collectivités. », a précisé Nikada Atcholadi, président du conseil de l’OGT.