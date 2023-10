Ligue des Champions : Le RC Lens va-t-il renverser Arsenal ?

Ce mardi 03 octobre 2023, le RC Lens reçoit l'Arsenal de Bukayo Saka sur ses propres installations après un nul en Espagne contre les Sévillens.

Ligue des Champions : Le RC Lens est-il prêt pour recevoir Arsenal?

Nous sommes au mardi de la plus grande campagne du football mondial, la ligue des Champions ou encore '' la ligue des merveilles '' si vous voulez. C'est le grand retour au stade Bollaert. C'est évidemment un grand jour pour tous les supporters lensois.

Le RC Lens défiera dans quelques heures l'un des Géants de l'Angleterre, l'Arsenal ce mardi. Un match comptant pour la 2ème journée de la phase de poules. Favoris du groupe, Arsenal va s'assurer la tête du groupe en cas de victoire. Néanmoins, les lensois vont à tout vouloir faire plaisir à leurs centaines de supporters qui seront au stade de Bollaert.

Alors que Franck Haise dispose de l'ensemble de son groupe pour cette rencontre de prestige à l'exception de deux de ses éléments, inscrits sur la liste de Ligue des Champions. Massadio Haïdara et David Pereira Da Costa ne seront pas du rendez-vous face aux Londoniens. Jimmy Cabot est lui toujours absent et non inscrit pour la C1.

En cas d'exploi contre le club anglais, les Sang et Or obtiendront 4points pour faire chemin vers la qualification en huitièmes de finale.