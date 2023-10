Cameroun : Accusé d’implication dans les matchs truqués, Samuel Eto’o nie toute accusation

Samuel Eto'o est au cœur de nombreuses polémiques qui secouent le football camerounais depuis son élection au poste de président de la FECAFOOT en décembre 2021 dont les matchs truqués. Dans un communiqué d’un cabinet d’Avocat mandaté par l’ancienne gloire du football, il nie toute implication dans cette affaire.

Samuel Eto’o dément toute implication dans les matchs truqués

Depuis le 18 juillet dernier, un enregistrement audio a circulé sur les réseaux sociaux incriminant l’ancien international camerounais, Samuel Eto’o Fils. Il est accusé justement d’être impliqué dans une affaire de matchs truqués dans le championnat de deuxième division dans son pays avec pour objectif de faire monter le club de Victoria United ou Opopo dans l’élite du championnat camerounais.

La presse anglaise par The Guardian a expliqué que l’enquête allait s’élargir sur des accusations plus larges de corruption au sein de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), durant le mandat de l’actuel président, qui pourraient impliquer jusqu’à 40 personnes. Samuel Eto'o a décidé de rompre le silence en engageant un cabinet d'Avocat afin de préserver ses droits et répondre aux accusations à son encontre.

En effet, à travers un communiqué du cabinet d'avocat international mandaté par l’ancien joueur du FC Barcelone, Vey & Associés, il dénonce une campagne d'attaques malveillantes orchestrée à son encontre par des détracteurs multiples. ‘’Comme toute politique audacieuse de changement, elle suscite également des résistances d’individus prêts à tout pour ne pas perdre leurs rentes issues de la corruption. Depuis plusieurs mois, ces personnes ont choisi d’orchestrer une campagne d’attaques malveillantes à l’encontre de Monsieur Eto’o. Plus récemment, cette campagne de nuisances a pris la forme d’une lettre ouverte adressée aux Présidents de la FIFA et de la CAF, dont le contenu diffamatoire a été largement relayé par les médias. Au-delà des comparaisons insultantes et hors de propos qu’ils y formulent, les signataires de ce courrier n’ont pas hésité à recourir à des allégations purement fantaisistes à l’encontre de Monsieur Eto’o dans l’objectif de le pousser à la démission’’, explique-t-il. Et de préciser : ‘’Instrumentalisant certains faits, en inventant d’autres, ces individus tentent vainement de salir Monsieur Eto’o dans l’espoir affiché de le voir quitter un poste auquel il a pourtant été élu démocratiquement le 11 décembre 2021. Monsieur Eto’o ne se laissera pas impunément salir par ces attaques visant à se substituer au choix clair et libre des urnes. Il a été conforté par une lettre ouverte au Président de la Fifa en réponse à celles des calomniateurs, signée par les vrais acteurs du football camerounais. À ce jour, Monsieur Eto’o n’a jamais été ni convoqué, ni notifié de l’existence de la moindre procédure judiciaire à son encontre. En toute état de cause, si une enquête quelconque venait à être ouverte, Monsieur Eto’o aurait vocation à s’y constituer’’.

Ce communiqué fait suite à plusieurs scandales qui ont émaillé le mandat de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, à savoir sa condamnation pour fraude fiscale en Espagne en juin 2022, pour des faits remontant à 2006 et son agression envers un youtubeur algérien durant la dernière Coupe du monde au Qatar.