Êtes vous prêts à déménager sur la lune pour y vivre ?

La NASA prévoit maintenant un retour sur la lune et ceci pour un long terme. Pour y parvenir, la NASA va construire des maisons sur la lune - des maisons qui pourront être utilisées non seulement par les astronautes mais aussi par des civils ordinaires. Commencez à économiser. D'ici 17 ans , des maisons seront disponibles sur la lune.

Êtes vous prêts à déménager sur la lune ?

Il y a cinquante ans, les astronautes d'Apollo 17 ont passé trois jours sur ce satellite parsemé de cratères, dont la force gravitationnelle tire non seulement sur nos océans, mais aussi sur notre imagination. Pendant 75 heures, les astronautes ont marché sur la lune en combinaison spatiale et ont conduit un rover lunaire, sous les regards du monde entier sur des téléviseurs. Le programme Apollo a été arrêté après leur retour dans l'océan Pacifique en décembre 1972, et depuis lors, la lune est restée inexplorée et vide, une sirène dans le ciel.La NASA prévoit maintenant un retour.

Cette fois-ci, le séjour sera à long terme. Pour y parvenir, la NASA va y construire des maisons - des maisons qui pourront être utilisées non seulement par les astronautes mais aussi par des civils ordinaires. Ils estiment qu'en 2040, les humains auront leur premier lotissement dans l'espace. La vie sur Mars ne devrait pas tarder à suivre. Certains membres de la communauté scientifique estiment que le calendrier de la NASA est trop ambitieux, en particulier avant un succès avéré avec un nouvel atterrissage lunaire. Mais sept scientifiques de la NASA interrogés pour cet article ont tous déclaré qu'un objectif de structures lunaires pour 2040 est atteignable.Alors à combien pourrait s'élever une parcelle sur la lune selon vous ?