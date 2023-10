​Le Burkina Faso renforce ses relations diplomatiques avec l’Iran

Le président Ibrahim Traoré dans le but de consolider ses liens diplomatiques, autorise une coopération bilatérale entre Iran. Ainsi, la première session mixte de la Commission mixte de coopération Burkina Faso – République islamique d’Iran a eu lieu le lundi 02 octobre à Ouagadougou. Elle prendra fin le 06 prochain.

Burkina Faso : des nouveaux accords signés avec l'Iran

En effet, cette rencontre entre ces deux pays a pour but principal d’examiner l’état de la coopération entre les deux nations et de soumettre à la signature, de nouveaux accords en vue de sa consolidation. Au total, près de quatorze (14) projets d’Accords dans des secteurs de la sécurité et la défense, l’agriculture, la protection civile, la promotion du commerce, l’environnement, la santé, l’économie, la formation technique et professionnelle, les mines, la culture et autres ont été soumis par le Burkina Faso à la partie iranienne.

A en croire le Vice-ministre chargé des affaires économiques du ministère du Travail de la République Islamique d’Iran, Alireza Asgarian plusieurs bases de coopération ont été au cœur de cette séance: « l’éducation, la formation des formateurs, l’attribution de bourses d’études, la pétrochimie et la pharmacie». Et il faut préciser que « l’Iran peut couvrir une grande partie des besoins au Burkina Faso en médicaments» selon le Vice-Ministre Iranien, Alireza Asgarian.

Pour rappel, il urge de préciser qu'un mémorandum de coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement du Burkina Faso et celui d’Iran a été signé le 14 avril 2004.