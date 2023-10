Le club français, RC Lens créé la surprise en cette deuxième journée de phase de poules des ligues des Champions ce mardi 03 octobre au stade de Bollaert.

Ligue des Champions : Le RC Lens déroute les Gunners d'Arsenal

Alors que tout le monde doutait de la performance et surtout de l'exploit en cas victoire contre l'arsenal, les Sangs et Or du RC Lens ont pu malgré tout, créer la sensation a Bollaert ce mardi. Les hommes de Franck Haise ont pu mettre les Gunners en déroute ( 2-1) malgré l'ouverture du score de Gabriel Jesus.

Cette victoire a non seulement déjoué tous les pronostics d'avant match mais aussi a créé une grande jubilation de joie au sein des supporters du club. Avec cette opération réussie, les Sangs et Or, considérés comme le petit poussé de la poule signe son grand retour en Ligue des champions après de longues années d'absence.