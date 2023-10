Nigeria - Mort de Mohbad : Naira Marley placé en garde à vue !

Au Nigeria, Naira Marley est placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte suite à la mort d'une autre star Nigériane connue sous le nom de Mohbad.

Nigéria - Mort de Mohbad : Naira Marley placé en garde à vue

Dans un communiqué publié sur X, la police de l'État de Lagos a annoncé que la star Nigériane Naira Marley n'était plus libre de ses mouvements. Peu avant sa mort, Mohbad avait annoncé que Naira Marley serait le coupable s'il lui arrivait malheur. Quelques jours plus tard, il va mourir dans des conditions non encore élucidées. C'est donc pour clarifier tout cela que la police a mis en garde à vue celui qui semble être désigné comme suspect numéro 1.

Naira Marley clame son innocence depuis plusieurs jours. Il a d'ailleurs publié le message suivant sur ses canaux digitaux :

« Ces derniers jours, ma personne et ma réputation ont été fortement critiquées à l'échelle mondiale à cause du décès de mon ancienne signée. Toutes sortes d’histoires ont été tissées à mon sujet à propos de sa mort prématurée. J'ai non seulement été sous le choc de la mort du défunt que je considérais comme mon frère, mais aussi des différents mensonges répandus contre moi.

Permettez-moi de déclarer catégoriquement que je n’ai aucune part dans le décès de Mohbad, ni directement ni indirectement. Il n’est pas inhabituel dans ce secteur, tout comme dans plusieurs autres secteurs, d’avoir des frictions familiales, même entre parents par le sang. En vérité, nous avons eu notre part de malentendus en travaillant ensemble, mais le désaccord entre nous n'a jamais atteint le point de nous souhaiter mutuellement la mort. Même ainsi, nous résolvions nos différends commerciaux légalement avant son décès.

Depuis, j'ai choisi de ne rien dire parce que j'étais blessé par sa mort et aussi afin de ne pas mettre en péril l'enquête menée par les agences gouvernementales.

De plus, je suis hors du pays depuis le 31 août 2023 et je ne suis pas encore revenu. Suite à l'invitation de la police, je prends les dispositions nécessaires pour revenir au pays afin de contribuer à l'enquête policière et de donner ma version des faits. Je coopère pleinement avec la police et je n'ai certainement aucune raison d'être un fugitif alors que je n'ai aucune part dans la mort de Mohbad.

Je suis certain que le coupable derrière tout cela a un programme contre moi et alimente l'opinion publique pour me faire annuler pour des raisons qu'il connaît. En temps voulu, les circonstances entourant la mort de Mohbad seront dévoilées et le monde connaîtra la vérité. Sans aucun doute, j’honorerai sa mémoire et je promets de faire le bien envers lui et sa famille. Merci.»

Le Nigeria tout entier attend les conclusions de l'enquête pour savoir si oui ou non Naira est coupable.