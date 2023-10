Togo : Présence de dengue et chikungunya : Moustapha Mijiyawa alerte

Le ministre de la Santé, Moustapha Mijiyawa, alerte la communauté togolaise la présence des épidémies de dengue et de Chikungunya dans naions de la sous-région.

Alerte du ministre de la santé sur l'apparition de la dengue et du chikungunya au Togo

En effet, la dengue et le chikungunya sont des fièvres virales qui se manifestent par des piqûres de moustiques. Ils sont de plus en plus fréquents en Afrique de l’Ouest. Ainsi, plusieurs symptômes permettent d'identifier la présence de ces deux fièvres.

À titre illustratif, on a la fièvre, la faiblesse, les douleurs articulaires, les nausées, les vomissements, les éruptions cutanées, et saignements, avec des risques graves pour la santé.

Par ailleurs, le ministère de la Santé a pris des dispositions idoines pour prévenir l’entrée de ces maladies au en République du Togo. En plus, le maintien du niveau d'alerte a été élevé. Pour ce faire, des mesures de renforcement de la surveillance aux points d’entrée et une prise en charge des cas éventuels cas sont envisagés.

En revanche, il faut noter que l'usage des moustiquaires et des vêtements protecteurs est recommandé. Cependant, le ministre de la santé porte à la connaissance des responsables des hôpitaux d'informer les autorités compétentes en cas de suspicion de ces maladies.