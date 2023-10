Un bateau transportant 50 personnes a chaviré lundi dans un dramatique naufrage sur le fleuve Niger, dans le nord-ouest du Nigeria. Les autorités locales affirment qu'au moins 40 passagers seraient morts ou portés disparus.

Nigeria : Mort de 40 personnes par noyade après le chavirement de leur bateau

Dix passagers chanceux ont été secourus, mais la recherche des passagers restants a été compliquée par les niveaux d'eau élevés et les forts courants provoqués par la saison des pluies, a déclaré Bala Mohamed, responsable du district de Yauri.

Malheureusement, les accidents de navigation sont fréquents sur les rivières du Nigeria, surtout pendant la saison des pluies. Ces accidents surviennent généralement en raison d'une surcharge du bateau, d'un mauvais entretien ou du non-respect des règles de sécurité.

Début septembre, une autre tragédie a secoué le pays lorsqu'un bateau transportant plus de 100 agriculteurs a chaviré sur le fleuve Niger, faisant au moins 24 morts et 50 disparus, ont indiqué les autorités. Deux jours plus tôt, dix personnes se sont noyées et trois autres ont disparu dans un naufrage similaire sur un lac du nord-est du Nigeria.