Côte d’Ivoire-Grand Prix Résilience : La meilleure entreprise minière distinguée

Le Grand Prix Résilience récompense les meilleures entreprises minières

Africa Mine a été distinguée au terme de la 8e édition du Grand Prix Résilience et Durabilité qui recompensait les acteurs de développement en Afrique à l’initiative de l’organisation panafricaine Life Builders. Son président Sylvain N'Guessan a indiqué que depuis 2012, sa structure entend célébrer les acteurs qui se démarquent par la qualité de leur travail et l'impact de leurs initiatives sur la communauté.

"Il s'agit pour nous de reconnaître le mérite des personnalités qui excellent dans les arcanes du développement durable dans l'exercice de leurs missions. Le but ultime étant de faire en sorte que leurs exemples fassent tâche d'huile et montrer aux jeunes que c'est possible de bâtir une vie et de réussir en Afrique. Le Grand Prix Résilience et Durabilité est, également, un moyen pour endiguer l'immigration clandestine", a-t-il expliqué.

Il a également exhorté les lauréats de la cuvée 2023 du Grand Prix Résilience et Durabilité à poursuivre sur leur lancée pour demeurer à l'avant-garde du développement des communautés et des nations. "Notre continent compte sur vous pour réaliser son ambition légitime de développement. Vous symbolisez l'espoir tpour des centaines de millions de jeunes. Continuez à bâtir et à travailler pour le progrès de nos communautés, de nos nations et de l'Afrique", a-t-il conseillé.

Représentant le PDG d’Africa Mine, Bamba Adama, le directeur général de Africa Mine, a exprimé sa gratitude à Life Builders pour l'organisation de cette initiative. "L'excellence est valorisée à travers cette cérémonie. Nous sommes heureux de prendre part à cette initiative qui met en lumière, les meilleures entreprises des différents secteurs d'activité", s’est-il exprimé.

En outre, il a relevé les actions qui ont milité en faveur de la distinction de son entreprise. Le professionnalisme d'Africa Mine lui a permis de décrocher le Grand Prix Africain de la meilleure entreprise minière 2023. Le Gouvernement a pris des mesures pour que tous les acteurs du secteur minier se conforment aux dispositions légales. L'une des principales missions que nous menons est la lutte contre l'orpaillage clandestin. Nous aidons, ainsi, l'État à enrayer ce fléau", a-t-il mentionné.