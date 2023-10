Officiel ! Le Maroc obtient l'organisation de la Coupe du monde 2030

En plus de la Coupe d'Afrique des nations 2025 - CAN 2025, le Royaume du Maroc obtient également l'organisation de la Coupe du monde 2030. La Fédération internationale de football association - FIFA a décidé mercredi 04 octobre 2023, d'attribuer l'organisation de cette fête mondiale du football au trio candidat Espagne-Portugal-Maroc.

Coupe du monde 2030 : le Maroc parmi les pays organisateurs

C'est désormais officiel ! Après 2010, la Coupe du monde revient en Afrique. L'organisation de la Coupe du monde 2030, est attribuée au trio Espagne-Portugal-Maroc. Deux continents, l'Europe et l'Afrique ont donc obtenu l'organisation officielle de cette fête mondiale de football. Une décision de l'instance mondiale de football qui fait suite au retrait de la candidature, Uruguay-Paraguay-Argentine.

Étant donné que 2030 sera le centenaire de cette compétition, le conseil de la FIFA a voulu marquer cette fête. Ainsi, elle a décidé de domicilier la cérémonie d’ouverture à Montevideo, en Uruguay, pays ayant abrité le premier match de l’histoire du Mondial le 13 juillet 1930. À côté de l'Uruguay, l'instance a également décidé que l’Argentine et le Paraguay abritent de matchs lors de cette compétition. Toute chose qui fera de cette édition la première qui verra six pays accueillir les affiches sur trois continents.

« Le Conseil de la FIFA, qui représente l'ensemble du monde du football, a décidé à l'unanimité de célébrer de la manière la plus appropriée le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA, dont la première édition s'est déroulée en Uruguay en 1930. Ainsi, une célébration aura lieu en Amérique du Sud et trois pays sud-américains - l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay - organiseront chacun un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Le premier de ces trois matches se jouera bien sûr dans le stade où tout a commencé, le mythique Estádio Centenário de Montevideo, précisément pour célébrer l'édition du centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA », a fait savoir le président Gianni Infantino.

Ainsi, 2030 sera une compétition unique où trois continents l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud seront impliqués avec six pays l'Argentine, le Maroc, le Paraguay, le Portugal, l'Espagne et l'Uruguay. Une meilleure célébration donc que la FIFA entend offrir dans lr cadre du centenaire et la Coupe du Monde de la FIFA.