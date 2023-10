Côte d'Ivoire-Contrôle technique : Le paiement se digitalise

En Côte d'Ivoire, les usagers pourront désormais bénéficier du paiement électronique lors du contrôle technique. Une entreprise ivoirienne a décidé de proposer cette solution sur les stations de contrôle technique.

Contrôle technique : Le paiement électronique fait son entrée

Les usagers ivoiriens pourront dorénavant avoir un accès fluidifié au service du contrôle technique. En effet, Mayelia Automative, en collaboration avec Apaym et Wave, vient de développer une solution permettant aux automobilistes de payer électroniquement lors de leur passage dans une station de contôle technique.

Il faut noter que l'entreprise ivoirienne, accréditée en 2019 par le gouvernement ivoirien enregistre à ce jour plus de 500 000 véhicules traités avec près de 300 emplois créés et plus de 8 milliards de francs CFA d’investissements.

Grâce à cette nouvelle solution, en Côte d'Ivoire, la visite technique ne sera pas seulement une formalité obligatoire, mais les automobilistes bénéficieront d'un accompagnement client, d'une formation et de la sensibilisation sur la bonne prise en main de sa voiture.