Egypte : Le mari de Konnie Touré démissionne de son poste de directeur technique de l’équipe nationale de Taekwondo d’Egypte

L’époux de Konnie Touré a passé une très bonne année à la tête de la sélection nationale de taekwondo d’Égypte en tant que directeur technique. Contre toute attente, il vient d’annoncer dans un post sur sa page Facebook qu’il démissionne de son poste.

Mahama Abdoul Fatah Cho s’est fait connaître par les ivoiriens depuis son mariage avec la célébrissime présentatrice-télé, Konnie Touré. Le taekwondo in français-britannique d’origine ivoirienne a commencé à avoir tous les regards vers lui. Nombreux étaient les internautes à savoir un peu plus sur la vie de ce jeune de 33 ans qui avait réussi à prendre le coeur de l’influente femme de média de 40 ans.

Il est ressorti qu’il a glané beaucoup de lauriers avec l’Angleterre dans compétitions de Taekwondo dans le monde avant de prendre sa retraite sportive. Installé depuis aux pieds des pyramides en Egypte, il s’occupait du rôle de coach-directeur technique de l’équipe nationale égyptienne de Taekwondo. Son épouse, Konnie Touré l’avait rejoint mettant en veilleuse son travail à Life TV où elle présentait l’émission phare dénommée ‘’Life Week-end’’.

Mais, l’époux de la présentatrice vient de surprendre tout le monde ce jeudi 5 octobre avec une publication sur sa page Facebook en rendant le tablier à la tête de la direction technique de l'équipe nationale de taekwondo d'Égypte. ‘’C'est avec le cœur lourd que j'ai décidé de démissionner de mon poste de directeur technique de l'équipe nationale de taekwondo d'Égypte. J'ai beaucoup apprécié mon temps avec une équipe pleine de passion, de faim et de dévouement’’, écrit-il. Et de continuer : ‘’Avec tous les défis auxquels nous avons été confrontés, nous avons quand même réussi à obtenir le succès pendant une bonne période et je peux dire que cela a été une année d'expérience qui a enrichi ma carrière à de nouveaux sommets, cependant aujourd'hui je suis appelé à d'autres fonctions et responsabilités. Je ne souhaite que le meilleur pour l'équipe vers les Jeux olympiques. Rendez-vous pour ma prochaine entreprise INCHALLAH’’.

Une question reste néanmoins à être posée est de savoir si Mahama Abdoul Fatah Cho va rentrer en Côte d’Ivoire définitivement avec sa femme pour d’autres défis ou ils vont aller dans un autre pays où le taekwondo in est appelé.