​Burkina Faso - Digital : régulation des réseaux sociaux

Assurer une connexion de qualité et maintenir la sécurité des personnes et des biens via les réseaux sociaux préoccupent le gouvernement du Président Ibrahim Traoré. Ainsi, pour éviter des délits, la diffamation et autre, le Président Ibrahim Traoré envisage assurer la régulation des réseaux sociaux. Une initiative pour recadrer le monde des réseaux sociaux au Burkina Faso.

Le gouvernement envisage recadrer le monde digital au Burkina Faso

En effet, bien avant la mise en vigueur de cette initiative, le gouvernement a adopté un avant-projet de loi révolutionnaire, portant sur les attributions du Conseil supérieur de la communication (CSC) lors du conseil des ministres.

À cet effet, les profils ou les pages qui ont au moins 5 000 abonnés seront soumis aux mêmes principes de régulation que celles qui jouent le rôle des médias traditionnels. Cette initiative dans le monde digital au Burkina Faso vise à mettre fin à l’anarchie qui règne sur les réseaux sociaux. Aussi, elle veut préserver la liberté d’expression de chaque citoyen sur les réseaux sociaux tout assurant une information de qualité pour tous.

À en croire le président, les réseaux sociaux représentent une force incontournable dans les entreprises. Ils sont utilisés à diverses fin. Par ailleurs , le but principal de la régularisation de tous les réseaux sociaux, est de promouvoir un usage responsable des médias afin d'assurer la protection des droits des citoyens.