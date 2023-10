​Ouverture du séminaire international sur la démographie au Mali

Les autorités de la démographie ont ouvert le mardi 10 octobre 2023 à l'Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye un séminaire sur la dynamique/politique démographique, paix, sécurité et développement au Sahel. Un événement qui a été co-présidé par le Ministre de l'Urbanisme, de l'habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population, Imrane Abdoulaye Touré et le Ministre de la Securité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine.

Politique démographique au Mali: les autorités en concertation

À l'occasion, le directeur général de l'EMP/ABB a adressé ses mots de bienvenue aux membres du gouvernement, les invités et participants. En effet, au cours de cette rencontre, plusieurs préoccupations ont été soulevées sur la politique démographique. Ainsi, pour l'Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne Dietrich Pohl la dynamique démographique est un facteur puissant mais elle est sous exploitée sur l'échiquier politique dans le monde. Son influence sur les développements sociaux, économiques et politiques dans les pays est énorme. Telle est la raison capitale pour laquelle, l'ambassadeur a mis en place deux séries de dialogues virtuels sur la démographie dont l'un s'appelle en anglais « Diversity Dialogues on Démographic Dividends - 4D » et l'autre « African Dialogues on Faith Demographic. »

En l'en croire, la coopération allemande répond aux critères démographiques au Mali. Ainsi, des modules de formation professionnel dans la majorité des projets ont été mises en exécution. Par ailleurs, ce séminaire vise principalement à approfondir la réflexion sur la corrélations entre la démographie, la paix, la sécurité et le développement dans les pays du Sahel afin de proposer des solutions pour une transition démographique réussie au Sahel et plus spécifiquement.