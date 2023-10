Togo : redémarrage de la campagne de distribution des moustiquaires

Le ministère en charge de la santé et de l’hygiène publique a ordonné le redémarrage de l’opération de distribution des moustiquaires imprégnées (MID). C'est à travers une annonce qu'il porte à la connaissance du public que cet événement démarre rigoureusement le samedi 07 octobre 2023 sur l’ensemble du territoire national.

Campagne de distribution des moustiquaires au Togo : le ministre de la santé donne le top

En effet, il faut noter que cette opération est une œuvre sociale et la détermination du gouvernement de Faure Gnassingbé. Elle vise à réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme dans le pays. Au total, plus de 6,5 millions de moustiquaires seront distribuées aux populations, par des agents mobilisés pour l’occasion du 07 octobre au 18 octobre 2023.

À en croire le ministre de la santé il est question de parler dans la années à venir que la couche togolaise enregistre moins de cas de mortalité liée au paludisme. Pour rappel, il faut noter que le dépistage et le traitement du paludisme sont gratuits sur tout le territoire national depuis 2019 au Togo. L'objectif primordial de cette initiative est de finir avec les cas de paludisme dans les années à venir.