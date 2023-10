Burkina Faso - Littérature : l'ouverture de la journée du livre, expo Dewtere

Initiée par les membres de l’association des écrivaines burkinabè « Mots D’elles», la première édition de l’ expo Dewtere journées du livre a connu son épilogue le jeudi 05 octobre 2023. L'institut Goethe abrite du 05 au 07 octobre à la première édition de l’ expo Dewtere journées du livre.

Lancement de la première édition du livre expo Dewtere au Burkina Faso

En effet, l'objectif principal de cette initiative selon les premiers responsables est de promouvoir les œuvres et auteurs burkinabè et réfléchir par la suite sur le rôle et la place du livre dans la construction de l’individu et de la société. À cet effet, des conférences et panels ont été programmés dans le cadre des expositions et les ventes des livres. Respectivement sous les thèmes « l’importance de la lecture pour l’apprentissage » et « comment réconcilier la jeunesse avec la lecture dans l’ère des réseaux sociaux». Ces deux thèmes seront abordés par plusieurs personnalités et acteurs du domaine.

En outre, cette première édition a été parrainée par Boureima Jérémy Sigue. Ainsi, le courage et la détermination des initiatrices ont été salués par le parain de cette première édition de la journée du livre. En plus, il faut noter que cette première édition d'exposition de livre concerne tout le monde ( les élèves et les étudiants ). Ils s'approprieront des trois jours d’expo vente de livres.

En revanche, Jean Emmanuel Ouédraogo ministre en charge de la communication, patron de l’édition, a salué vivement l’initiative. Pour lui, cette action s'inscrit dans la valorisation de la filière livre au Burkina Faso.