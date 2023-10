​Togo : le gouvernement soucieux ddu système éducatif

À la recherche de l'éducation de qualité, le gouvernement de Faure Gnassingbé s'engage énormément à travers des mesures salvatrices pour l'amélioration du système éducatif au Togo. Il laisse des traces significatives pour entrevoir un avenir radieux des apprenants.

Faure Gnassingbé oeuvre pour un système éducatif apaisé

Encore une phase franchie le 03 octobre 2023 après le retour des écoliers dans les classes. Accompagné d'une équipe dynamique, les représentants du gouvernement ont distribué des tables-bancs et des manuels scolaires dans toutes les régions éducatives au Togo. Une action qui a été soutenue et saluée par la population, les autorités administratives et locales, des parents d’élèves et des partenaires engagés dans le secteur de l’éducation.

Près de 8 700 tables-bancs, dont 2 700 chaises et petites tables pour le préscolaire, avec un lot de 1 113 120 manuels scolaires de mathématiques et de langues et communication pour les classes de CE1 et CE2 ont été donnés aux écoles du Togo. Ce geste symbolique a été reçu avec joie par les acteurs du système éducatif au Togo.

En effet, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre progressive du ratio élève/livre. Une action qui vise mise à la disposition des élèves les outils didactiques essentiels pour assurer une éducation de qualité.

Par ailleurs, il faut noter que la détermination du gouvernement togolais dans le développement de la n'est pas fixée sur un secteur donné. Elle donne des conditions favorables aux enseignants et apprenants pour une stabilité dans le monde éducatif.