Conseil municipal d’Abobo : Kandia Camara élue maire avec 98,45 % des voix

Après sa victoire aux municipales du samedi 2 septembre 2023, Kandia Camara vient d’être élue maire d’Abobo avec un score de 98,45 %.

Conseil municipal d’Abobo : Les conseillers municipaux choisissent Kandia Camara

Vendredi 6 octobre 2023, les 75 conseillers municipaux d’Abobo ont porté leur choix sur Kandia Camara Kamissoko pour diriger la commune durant les cinq prochaines années. La "Péré Nationale" a été élue avec le lourd score de 98,45 %.

"Je voudrais de la façon la plus sincère possible, traduire ici, l'expression de toute ma reconnaissance à la charmante population d'Abobo mais surtout aux 75 Conseillers municipaux de la commune qui m'ont réitéré leur totale confiance, ce vendredi 6 octobre 2023", a déclaré la ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora après son élection.

Par ailleurs, la candidate du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) aux récentes élections municipales a salué cette adhésion populaire à sa modeste personne. Elle a profité pour adresser toute sa reconnaissance au président Alassane Ouattara qui a bien voulu porter son choix sur sa personne pour hisser haut les couleurs du RHDP dans la commune du partage Abobo.

Il faut rappeler que Kandia Camara a remporté les élections municipales en récoltant 71,08 % des suffrages exprimés devant le candidat indépendant Koné Tehfour, proche de Guillaume Kigbafori Soro.