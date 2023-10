Débâcle du PPA-CI aux élections locales : Gbagbo veut situer les responsabilités

Laurent Gbagbo et le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) ont perdu la face aux élections municipales et régionales du samedi 2 septembre 2023. Après cette première grande sortie manquée de son parti politique, l’ancien président ivoirien entend bien situer les responsabilités.

Après les élections locales : Laurent Gbagbo demande des comptes

Les élections municipales et régionales avaient une véritable allure de test pour le PPA-CI et Laurent Gbagbo. Revenu en Côte d’Ivoire après dix années à La Haye, le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) espérait faire un retour en force sur la scène politique ivoirienne. Mais la réalité du terrain a été très douloureuse pour lui et les siens.

Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire a perdu la face devant le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), le parti au pouvoir, qui a opéré une véritable razzia aux municipales et aux régionales.

Après cette mauvaise passe, Laurent Gbagbo a décidé de situer les responsabilités au sein de son parti politique. C’est pourquoi dans une note datée du vendredi 6 octobre 2023, l’ex-chef de l’État ivoirien "demande à tous les candidats aux élections municipales et régionales de bien vouloir établir une brève note décrivant la collaboration avec les coordinateurs régionaux, les coordinateurs régionaux adjoints, et les fédéraux, ainsi que leur implication dans le cadre de la pré-campagne, la campagne électorale et le scrutin du 2 septembre dernier".

Notons que les personnes concernées ont jusqu’au mardi 10 octobre 2023 pour transmettre le document demandé au cabinet de Laurent Gbagbo.