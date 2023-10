Brésil : Neymar heureux papa pour la deuxième fois

C’est sur Instagram en avril dernier que Neymar et Bruna Biancardi avaient annoncé la bonne nouvelle de la grossesse de sa femme. Et c’est sur ce même réseau social qu’ils ont partagé les premiers clichés de leur fille née le vendredi 6 octobre dans une maternité de l’État de São Paulo au Brésil.

Neymar accueille la naissance de son second bébé

Le footballeur brésilien, Neymar et sa fiancée mannequin, Bruna Biancardi étaient très heureux d’annoncer en avril dernier la naissance de leur premier bébé avec une photo de la grossesse sur Instagram. "Tu arriveras dans une belle famille, avec un frère, des grands parents, des oncles et des tantes qui t'aiment déjà très fort !", avaient-ils écrit. Alors qu’il circulait des rumeurs de séparation du couple. Cette image complice de Neymar et de Bruna Biancardi mettait fin au débat.

Des mois plus tard, l’ancien attaquant du PSG et sa compagne avaient dévoilé le sexe et le prénom de leur futur enfant. Et le couple attendait une fille et le prénom était Mavie. Depuis le vendredi 6 octobre dans une maternité de l’État de São Paulo au Brésil, le joueur brésilien et l’influenceuse brésilienne ont accueilli la naissance de leur premier bébé et le second de Neymar.

C’est très heureux que le couple a pris la direction de Instragram pour annoncer la bonne nouvelle aux internautes. Neymar et Bruna Biancardi ont dévoilé les premières photos de leur fille. Sur les premières images, on peut voir les deux tourtereaux embrasser tendrement les joues de leur petite Mavie, encore endormie. "Notre Mavie est venue compléter nos vies. Bienvenue ma fille ! Nous te chérissons déjà... merci de nous avoir choisis", ont-ils écrit dans la légende. Des instants gorgés d'une joie rare, partagée par les abonnés des deux stars. "Dieu vous bénisse, ces photos sont magnifiques", "Bienvenue, Mavie !", "Le plus grand amour du monde... que Dieu bénisse cette princesse", peut-on lire dans la section des commentaires.