Côte d’Ivoire : Après Tchaikabo, Patcko Yao s’attaque à KS Bloom

Il est vraiment têtu le jeune influenceur Patcko Yao. Après avoir taclé le rappeur Tchaikabo qui a voulu le tabasser, c’est contre le chanteur chrétien KS Bloom qu’il a décidé de s’attaquer.

Patcko Yao tacle KS Bloom après Tchaikabo

Le jeune influenceur ivoirien, Patcko Yao s’est spécialisé dans ses contenus vidéos en s’attaquant aux artistes ivoiriens. Il avait taclé récemment le rappeur ivoirien, Tchaikabo en ces termes : ‘’Quand je fais mes vidéos, tout le monde commente en me demandant de tacler Tchaikabo. Si je le fais, qu’est-ce qu’il va me faire ? C’est le genre d’artiste qui n’aime pas qu’on le critique. Si tu le fais, il cherche à te croiser pour te frapper. Je n’ai pas peur de lui. Je vais parler de lui et il ne me fera rien. Il fait quoi en Côte d’Ivoire ? Il n’est pas artiste. Ses collègues passent des concours pour réussir, mais lui, son objectif est de frapper les gens qui parlent de lui. Tchaikabo a chanté quoi comme chanson ? Je n’ai jamais entendu ça quelque part. Vous pensez que j’ai peur de lui ? Ce sont les élèves de 3ème qu’il peut effrayer. Il est qui ? Vous pensez que je n’ai personne derrière moi ? Tchaikabo ne va rien me faire. Si vous n’avez rien à dire, alors ne commentez pas mes vidéos’’.

Le chanteur avait juré avoir la peau du blogueur et il avait entamé des recherches pour le retrouver. Tchaikabo s’est même rendu à Yopougon pour mettre la main sur Patcko Yao qui s’est caché chez un ami. Après l’intervention du chanteur Coupé-décalé, Safarel Obiang, le rappeur a laissé tomber. Malgré cela, l’influenceur ne s’est pas assagi. C’est contre le chanteur chrétien, KS Bloom qu’il a attaqué.

C’est au cours de son passage samedi 7 octobre à l’émission ‘’Accusé(e), levez-vous’’, sur Trace FM, qu’il a clashé l’artiste Gospel. Selon lui, KS Bloom ne met pas des paroles bibliques dans ses chansons. Il a fait allusion particulièrement à la chanson baptisée ‘’Dieu ne pile pas foutou’’. ‘’KS Bloom ne chante pas pour Dieu, il chante plutôt pour ses amis et pour remporter des trophées au PRIMUD. Quand il chante ‘Dieu ne pile pas foutou’, c’est un vrai manque de respect envers le Créateur. Comment peut-on dire ces genres de choses ? Quand tu écoutes ses chansons, il n’y a rien de biblique. Aucun passage ne cite la Bible. Quand tu chantes une chanson pour Dieu, la majeure partie doit comporter des versets bibliques. Il dit que Dieu ne pile pas foutou. Avez-vous une fois vu un musulman dire ces genres de choses concernant Allah ? Si un musulman le fait, ses confrères vont le frapper’’, fait-il savoir. On attend de voir si le chanteur Gospel va répondre à cette sortie du blogueur.