Côte d’Ivoire : L’artiste Zouglou, Molière piégé par une fan

Molière, l’artiste zouglou a vécu une histoire invraisemblable au début de sa carrière musicale. Une fan qui voulait absolument avoir des rapports intimes avec le chanteur, lui a tendu un piège à Yopougon.

Molière : ‘’Une fan a voulu coucher avec moi, j’ai refusé’’

Le chanteur zouglou ivoirien Molière se révèle au public ivoirien dans les années 2000 avec premier album de 8 titres intitulé ‘’Où se situer’’. Ce premier essai dans l’univers musical ivoirien devient un coup de maître. Les messages d’amour sont en partie véhiculés dans l'œuvre discographique qui fait de lui une valeur sûre de la musique en Côte d’Ivoire. Les singles et albums qui suivent à savoir ‘’Préservons le pays’’ (2002), ‘’Regard Profond’’ (2004), ‘’Je dis respect’’ (2006), ‘’3e jour’’ (2010), ‘’Chargeur universel’’ (2017), ‘’Jamais seul’’ (2023), sont également appréciés par les mélomanes ivoiriens.

Toutefois, l’artiste venu de la commune d’Abobo a vécu une histoire rocambolesque au début de sa carrière musicale avant son mariage en 2018 avec Marguerite Tagro. Il s’est vu piéger par une fan qui voulait absolument avoir des relations sexuelles avec lui pendant la période des couvre-feux en Côte d’Ivoire. Cette dernière s’est fait passer pour une promotrice de spectacle en sollicitant Molière qui était en vogue.

Il était convenu qu’il parte accompagner de son manager chez la dame à Yopougon pour récupérer l’avance du cachet. Alors qu’elle avait tendu un piège au zouglouman. ‘’Dans mes débuts, quand je n’étais pas encore marié, j’ai fait la rencontre d’une fille, qui m’a fait venir chez elle en laissant croire à mon manager que c’était pour un spectacle. Arrivé chez elle, on discute le prix vu que le spectacle était dans 2 jours, quand nous sommes tombés d’accord, il était maintenant question, qu’elle nous remette notre avance du cachet. Il faut préciser, qu’on était dans une période où il y avait le couvre-feu donc il ne fallait pas que 18h nous trouve chez elle à Yopougon. De 14h à 17h, elle n’a pas pu nous remettre l’avance, c’est comme cela que j’ai commencé à me plaindre auprès de mon manager, ce dernier en a parlé à la dame, qui a demandé à lui parler dans une chambre. A la sortie de cette chambre, j’ai constaté que mon manager était très fâché, quand je lui ai demandé ce qui se passe, il m’a laissé entendre qu’en réalité, la dame nous a fait venir chez elle à Yopougon tout simplement parce qu’elle voulait coucher avec moi’’, raconte-t-il.

Avant d’ajouter : ‘’C’est dans ça que l’heure du couvre-feu est arrivée donc la dame s’est proposé de nous loger, mon manager dormait dans la chambre et moi dans le canapé. Elle m’a trouvé au salon la nuit et m’a dit que vu mon statut d’artiste, il n’est pas bien que je dorme dans le canapé et que je devais aller dans la chambre avec elle, ce que j’ai fait. Une fois en chambre, elle a tout fait pour qu’on couche ensemble, mais j’ai refusé. Elle avait tout le potentiel, mais moi, je n’étais pas préparé à cela, après un garçon doit apprécier avant de rentrer. Après ce premier rendez-vous je n’ai plus favorisé le contact entre nous, car j’ai été marqué négativement…’’.