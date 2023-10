Municipales à Tiassalé : Après l'annulation de sa victoire, Assalé Tiémoko soutenu par Me N'dry Claver

Il y a quelques jours, Assalé Tiémoko a appris l'annulation de sa victoire aux municipales à Tiassalé, à la suite d'une décision du Conseil d'État. En attendant la reprise des élections dans la localité, le maire sortant vient de recevoir le soutien de Me N'dry Claver, l'avocat de Charles Blé Goudé.

Me N'dry Claver à propos d' Assalé Tiémoko : "Il fait partie de la Génération de Rupture"

Assalé Tiémoko devra encore attendre avant de célébrer sa victoire à la tête de la mairie de Tiassalé. En effet, déclaré vainqueur par la CEI (Commission électorale indépendante) avec 52 % des suffrages exprimés, le candidat indépendant a assisté à l'annulation de sa réélection par le Conseil d'État.

Au moment où les populations de Tiassalé se préparent à repartir aux urnes pour élire de nouveau le maire de leur localité, Me N'dry Claver apporte son soutien à Assalé Tiémoko. L'avocat de Charles Blé Goudé a d'abord précisé qu'il ne connait pas personnellement le député-maire ivoirien. "Nous avons échangé une fois au téléphone. Et c'est tout", a-t-il souligné.

"J'aime les personnes qui se construisent à partir de rien. Il n'est pas propulsé par un parti politique. Le nom de son père, à ce que je sache, ne l'a pas précédé sur la scène politique. L'Éléphant déchaîné, l'équivalent du Canard enchaîné, l'a révélé comme un journaliste d'investigation. À ce titre, il a fait tomber des grands par la pertinence de ses enquêtes", a apprécié le proche du fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples).

Selon l'homme de loi, Assalé Tiémoko "est libre à l'hémicycle" et indépendant tout en représentant la nation ivoirienne dans sa diversité. "Il fait partie de la Génération de Rupture. La Génération de ceux et de celles qui pensent autrement pour faire autrement. La Génération de ceux qui pensent que l'Afrique n'est pas un continent maudit. Il suffit de vouloir. Vraiment", a poursuivi Me N'dry Claver.

Pour lui, "les habitants de Tiassalé peuvent être fiers d'avoir donné à la Côte d’Ivoire un député-maire qui n'a pas acheté leur vote". "Les habitants de Tiassalé donnent l'exemple à la Côte d’Ivoire : " Vous criez que vous avez faim. Choisissez-vous les dirigeants que vous méritez. Sinon taisez-vous et subissez la charge de votre choix", a conclu l'avocat ivoirien.