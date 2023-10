Le trophée de la CAN est actuellement en terre ivoirienne. Ceci à l'occasion du Trophée Tour initié par la CAF. La Coupe y restera jusqu'à la date du tirage au sort prévu pour le 12 octobre prochain.

CAN 2023 : Le trophée séjourne en Côte d'Ivoire

La 34è édition de la CAN va se dérouler en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Les nations participantes connaîtront leurs adversaires après le tirage au sort qui va se tenir le 12 octobre prochain.

Mais avant cet événement qui va rassembler du monde, un autre fait déjà un tollé depuis quelques jours. Il s'agit en effet du trophée de la compétition qui est en visite dans le pays depuis le 5 octobre dernier. Sa présentation officielle a été faite en présence du ministre des sports, Paulin Danho et Thierry PFLIMLIN, président de la branche Marketing et Services de TotalEnergies en Côte d'Ivoire, en plus de quelques autorités sportives.





Le patron des sports ivoirien a profité de l'occasion pour réitérer son envie du gouvernement de faire de la CAN 2023 une compétition aboutie. Pour rappel, la CAN 2023 démarre le 13 janvier et s'achève le 11 février 2024.