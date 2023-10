Touché le week-end écoulé en Premier League face à Crystal Palace, Serge Aurier a finalement rejoint le quartier général des Éléphants ce lundi. Le défenseur est bel et bien présent pour disputer les journées FIFA du mois octobre avec la sélection ivoirienne.

Journées FIFA - Côte d'Ivoire : Touché, Serge Aurier est à Abidjan !

Plus de peur que de mal pour Serge Aurier. Alors qu'on croyait que le défenseur de Nottingham Forest allait manquer à l'appel de Jean-Louis Gasset, suite à son malaise ressenti face à Crystal Palace en championnat, le joueur de 30 ans a répondu présent. Leader charismatique de la sélection ivoirienne, Aurier ne pouvait pas baisser les armes à cette période sensible où l'équipe ivoirienne veut affronter deux grosses pointues du continent, le Maroc et l'Afrique du Sud.

Déjà dans la tanière desÉléphants, Aurier sera suivi de près par le service médical durant les 72 heures de préparation. En cas d'une éventuelle indisponibilité après les tests, l'ancien joueur de Villareal va devoir soutenir son équipe depuis le banc de touche. Le 14 octobre prochain, les Éléphants jouent contre un gros calibre, les Lions de l'Atlas du Maroc. Trois jours plus tard, ils seront en face des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud.