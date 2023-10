La junte militaire au pouvoir au Niger a détenu Salem Mohamed Bazoum, fils du président déchu, en isolement avec ses parents sous garde militaire depuis le coup d'État. Cependant, la justice nigérienne a ordonné la libération immédiate du jeune homme, affirmant que les autorités avaient abusé de leurs pouvoirs en l'arrêtant.

Bazoum pourrait bientôt être libre de ses mouvements

Selon la justice, Salem Mohamed Bazoum est victime de voie de fait.La famille Bazoum avait déposé une plainte en septembre dernier pour séquestration auprès de la Cour de Justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, accusant les autorités d'une détention arbitraire.Cette décision judiciaire est un pas vers la libération de Salem Mohamed Bazoum après des mois de détention injustifiée.

Sa famille et ses avocats ont fait pression pour obtenir sa libération et ont dénoncé les violations de ses droits.La junte militaire au pouvoir au Niger a pris le contrôle du pays à la suite d'un coup d'État qui a renversé le président élu. Depuis lors, le pays a été en proie à une instabilité politique et à des tensions croissantes.

La libération de Salem Mohamed Bazoum est un signe positif, mais les défenseurs des droits de l'homme appellent à la libération de tous les prisonniers politiques et au respect des droits fondamentaux au Niger.Cette affaire soulève également des préoccupations quant à l'utilisation abusive du pouvoir par les autorités et à l'importance de protéger les droits.