Sécurisation de la CAN 2023 : Un atelier de réflexion ouvert

La sécurisation de la CAN 2023 est au centre d'un atelier de réflexion ouvert en Côte d'Ivoire le lundi 9 octobre 2023. Il sera axé sur la planification du contrôle d'accès externes des stades prévus pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024.

Côte d'Ivoire : La sécurisation de la CAN 2023 au centre d'un atelier

En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire abrite un atelier de réflexion relatif à la planification du contrôle d'accès externe des stades prévus pour la compétition.

Initié par le département sûreté-sécurité de la CAF (Confédération africaine de football), l'atelier se tient dans le cadre de la sécurisation de la CAN 2023. Il faut noter que l'atelier est destiné aux agents de sûreté-sécurité des sites, mais aussi au coordonnateur de la circulation des cinq villes de la Coupe d'Afrique des Nations.

L'objectif de l'atelier est de finaliser les plans, en vue d'un controle d'accès efficace pour les véhicules et piétons dans les six stades prévus pour la CAN.

Ce même jour, la commission sécurité a également procédé à la formation de 200 stadiers de l'École de police d'Abidjan.