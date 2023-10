Côte d’Ivoire : A peine sorti de prison, Peter 007 entend poser des actions nobles

Le blogueur ivoirien, Peter 007 a retrouvé les siens le lundi 9 octobre après plus de 10 mois passés en prison. A peine avoir retrouvé sa liberté provisoire, l'influenceur souhaite être un éclaireur pour la jeunesse ivoirienne pour l’utilisation responsable des réseaux sociaux.

Peter 007 souhaite mettre sa liberté provisoire au service de la jeunesse ivoirienne

Après les efforts conjugués de ses parents, amis et connaissances appuyés de procédures judiciaires, le blogueur ivoirien, Peter 007 a recouvré finalement pour la grande satisfaction de ceux-ci le lundi 9 octobre la liberté provisoire. Quelque temps après sa sortie de prison de plus de 10 mois, l’influenceur par la voie de son Avocat Maître Ange Rodrigue Dadjé, a dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux remercié le Président de la République, Alassane Ouattara, le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, Téné Birahama Ouattara et les autorités judiciaires, qui ont permis sa remise en liberté provisoire.

Par ailleurs, après avoir tenu des propos irrévérencieux envers le Chef de l’Etat ivoirien sur la toile, Peter 007 veut marquer positivement sa sortie de prison. Ainsi, le blogueur entend devenir le fervent défenseur des bonnes valeurs notamment à l’utilisation efficiente des réseaux sociaux. ‘’Il entend mettre sa liberté provisoire à profit pour aider à la sensibilisation de la jeunesse sur les dérives liées à l’utilisation des réseaux sociaux, et la course effrénée aux buzz et followers’’, mentionne-t-il dans le communiqué.

Cependant, il faut noter que l’influenceur ivoirien souhaite se mettre dans la même démarche éducative et sociale de la sœur cadette de Camille Makosso, Lolo Beauté. Qui après son interpellation et sa remise en liberté après avoir commis un acte considéré comme atteinte publique à la pudeur ou outrage à la pudeur, avait promis d'éclairer de façon responsable la jeunesse ivoirienne à l’utilisation des médias numériques.