Le Burkina Faso et Niger renforcent leur lien de coopération

Le Premier ministre burkinabè, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a reçu en séance son homologue du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, à Ouagadougou le 7 octobre 2023. Une audience qui s'inscrit dans une collaboration et le renforcement des liens coopératifs (coopération ) entre les deux nations.

Ainsi, l'objectif principal de cette rencontre est de prôner pour la restauration de la paix et de la sécurité dans les régions touchées par le terrorisme. En plus, c'était une occasion pour la délégation nigérienne de transmettre leurs salutations chaleureuses et leurs remerciements au peuple burkinabè pour son soutien face aux sanctions de la CEDEAO contre le Niger . À cet effet, cette action menée par le gouvernement du Président Ibrahim Traoré envers le peuple nigérien témoigne sa Solidarité pour le Niger.