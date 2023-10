Togo: la représentante de la SFI en échange avec le premier Ministre

Josiane Kwenda, la nouvelle représentante de la Société Financière Internationale (SFI) accréditée au Togo et dans trois (03) autres pays de l’Afrique à savoir : Bénin, côte d'Ivoire et Guinée, a été reçu par le premier ministre, Victoire Tomegah-Dogbé. Une audience qui a eu lieu après la nomination de Josiane Kwenda en juillet dernier, à la tête de la SFI.

La SFI au cœur de développement du peuple togolais

En effet, la SFI est une branche du Groupe de la banque mondiale, destinée au financement des PME/PMI au Togo comme dans la plupart des nations en Afrique.

À l'occasion, les échanges ont été basés sur l’engagement de l’institution financière et sur les priorités de l’exécution du programme d’appui à l’économie togolaise. Le programme d'appui à l'économie du pays, est un appui de la part de la banque mondiale, au développement et à la modernisation du Togo dans plusieurs domaines comme l’électricité, l’eau, et l’accès au financement par les PME/PMI. Cette initiative a pour but principal d'accélérer le développement du secteur privé togolais.

En réalité, il faut noter que le gouvernement de Faure Gnassingbé s'est engagé depuis quelques années dans la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Par ailleurs, il urge de notifier que la SFI, depuis 2019 a ouvert ses portes au Togo et possède d’un portefeuille environ 450 millions de francs CFA.