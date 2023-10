Voici la date de la fin de carrière de Cristiano Ronaldo

La star du football Cristiano Ronaldo a annoncé la date de sa fin de carrière. Le quintuple Ballon d'Or a fait savoir aux dirigeants du club saoudien Al-Nassr, ses ambitions futures et la date à laquelle il souhaitait raccrocher les crampons.

Cristiano Ronaldo : le joueur met fin à sa carrière à cette date...

L'ancien joueur du Real Madrid a fixé une date à laquelle il fera ses adieux au monde du football. Pour Cristiano Ronaldo, la fin de sa carrière s'approche peu à peu mais le Portugais compte participer à la Coupe du monde 2026 avant de raccrocher les crampons. Ainsi, il souhaiterait renouveler son bail avec Al-Nassr jusqu’au début de l’année 2027, moment choisi pour prendre sa retraite.

Le quintuple Ballon d'Or veut donc se donner une dernière chance de conquérir le plus prestigieux des trophées et d'ailleurs, le seul qui manque dans ses vitrines. Car, Cristiano Ronaldo a déjà remporté le Championnat d’Europe et la Ligue des Nations avec sa sélection.

«J’aime encore le football, même à mon âge. J’aime encore jouer, marquer des buts, gagner des matches, et je vais continuer jusqu’à ce que mes jambes me disent que c’est fini », avait déclaré l'attaquant de 38 ans, interrogé sur son avenir.

En attendant, CR7 rentrera en sélection pour aider l'équipe nationale désormais dirigée par Roberto Martinez, à remporter les rencontres prévues dans le cadre de la trêve internationale du mois d'octobre. Ainsi, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers vont essayer de poursuivre la série d'invicibilité en phase de qualifications pour l’Euro 2024 en recevant d'abord la Slovaquie, le 13 octobre, avant de se rendre en Bosnie-Herzégovine sur sa pelouse trois jours plus tard.

À noter que la coupe du monde 2026 est conjointement organisée par trois pays. Il s'agit des États-Unis, le Canada puis le Mexique. Cette compétition va connaître pour la toute première fois, la participation de 48 équipes.