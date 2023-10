Eden Hazard a annoncé ce mardi 10 octobre, la fin de sa carrière footballistique après une aventure contreversée au Real Madrid.

Football : Eden Hazard raccroche définitivement les crampons

Décidément, c'est une page qui se tourne pour l'ancien attaquant de 32 ans du Real Madrid. Après une carrière pas tout de même reluisante, une telle décision était pour autant prévisible pour Eden Hazard. ''Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment'', dit-il.

Pourtant, Eden Hazard fait partie des génies du football mondial. Tout juste après son départ du Real Madrid, l'ancien numéro 10 de Chelsea a pourtant reçu des offres des États-Unis, de l'Arabie Saoudite voire en Belgique dans son propre pays. Mais l'ancien Lillois a préféré se ranger au plus proche de ses affaires et de sa famille.

« Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde, a-t-il d’abord expliqué sur ses réseaux sociaux. Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences. À bientôt en dehors des terrains », a écrit le Belge.

Ailier gauche talentueux, qui aura remporté le Championnat de France, d’Angleterre, d’Espagne, une Ligue des Champions et demi-finale avec les diables rouges de la Belgique au mondial 2018, le natif de Louvière en Belgique tourne défitinivement dos au football.