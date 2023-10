Quelques heures après l'annonce de la retraite d'Eden Hazard ce mardi, le Real Madrid s'est empressé de rendre hommage à son ancien joueur.

Football : Le Real Madrid rend hommage à Eden Hazard

Eden Hazard n'est plus un joueur professionnel. Après 16 ans de carrière, l'ailier belge a décidé de raccrocher les crampons. Juste après son annonce, le Real Madrid qui est son tout dernier club, a publié un message pour lui rendre hommage. "Suite à l'annonce par Eden Hazard de sa retraite du football en tant que joueur professionnel, le Real Madrid C.F. souhaite exprimer sa gratitude et son affection à un joueur arrivé dans notre club en 2019 et qui, au cours des quatre saisons où il a appartenu à notre équipe, a remporté 8 titres: 1 Ligue des champions (en 2022), 1 Coupe du monde des clubs, 1 Supercoupe d'Europe, 2 Ligas, 1 Copa del Rey et 2 Supercoupes d'Espagne."

Le passage d'Eden Hazard au Real Madrid est mitigé. De 2019 à 2023, le Belge n'a pas pu asseoir son autorité sur flanc gauche de l'attaque merengue. Ceci à cause des blessures dont il a fait face durant les quatres saisons pasées à la Casa Blanca. Au terme de la saison écoulée, la direction du Real a décidé de se séparer du joueur de 32 ans. Depuis, il est resté sans club jusqu'à ce mardi, jour de l'annonce de son retrait du football profesionel.