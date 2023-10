Côte d'Ivoire : Des malades et des orphelins soulagés à Adjamé

En Côte d'Ivoire, des malades et des orphelins des communes d' Abobo et d'Adjamé ont reçu des dons en vivres et non-vivres le vendredi 7 et le samedi 8 octobre 2023. Les récipiendaires sont issus de l'hôpital général d'Adjamé, de la pouponnière Marie-Thérèse Houphouët-Boigny de la même commune.

Côte d'Ivoire : Un don de plus de trois millions de francs CFA à des orphelins et des malades

Vendredi 7 et samedi 8 octobre 2023, des veuves et orphelins d'Adjamé et Abobo ont retrouvé le sourire grâce à la société Africa Mine. Engagée dans le social, l'entreprise exerçant dans le secteur minier a fait un don en vivres et non-vivres à l'hôpital général d'Adjamé et à la pouponnière Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé.

Ce sont des dons en vivres et en non-vivres composés de riz, d'huile, de produits d'hygiène, de tenues pour bébés et d’enveloppes, le tout d'une valeur de trois millions cinq cent mille francs CFA, qui ont été offerts à ses franges fragiles de la population.

Pour cet acte humanitaire, le PDG Bamba Moussa, entouré de son équipe, a procédé lui-même aux différentes remises de dons. L'opérateur économique avait aussi à ses côtés l'artiste du couper décaler Maty Dollar et les responsables de l’ONG BEI Solidarité.

Par ce geste, le généreux donateur a indiqué, à travers Bamba Adama, son porte-parole, vouloir traduire symboliquement son engagement et son profond attachement à l'épanouissement des populations ivoiriennes. "Africa Mine est une société citoyenne qui soutient toutes les initiatives sociales du gouvernement. Nous sommes en période de rentrée scolaire et il était bon que nous soyons auprès des familles démunies pour apporter notre soutien", a-t-il fait savoir. Les récipiendaires ont exprimé toute leur gratitude envers Africa Mine.

Africa Mine qui a été créée en 2019 est l’un des fleurons ivoiriens dans le secteur de l’exploitation minière semi-industrielle et compte plus de 400 salariés.