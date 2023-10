Eden Hazard : Chelsea rend hommage auBelge après sa retraite

Depuis l'annonce de sa retraite sportive ce mardi, Eden Hazard reçoit des commentaires de partout. Chelsea n'est pas resté en marge de cette marque de reconnaissance à l'endroit du joueur de 32 ans. Le club anglais a adressé un vibrant hommage à son ex-joueur.

Eden Hazard met fin à sa carrière : L'hommage de Chelsea

Eden Hazard a passé une majeure partie de sa carrière à Chelsea. De 2012 à 2019, le Belge a fait bouillonner Stamford Bridge de par ses performances. L'ancien Lillois a remporté beaucoup de trophées possibles avec les Blues, sauf la Ligue des champions de l'UEFA qu'il a finalement décroché au Real Madrid. Ce mardi 10 octobre, jour de son départ à la retraite, le club londonien s'est souvenu de son ancien bijou de la plus belle des manières.

"En chair et en os, Eden Hazard a été tout simplement merveilleux à regarder. Un footballeur de classe mondiale qui nous a donné l'impression d'être un joueur capable de faire à peu près n'importe quoi avec un ballon au pied. Et lorsqu'il était dans les pieds d'Eden, le ballon était ce qu'il voulait qu'il soit. Son superpouvoir était de la déplacer avec une telle précision, une capacité à se faufiler dans les moindres interstices, le petit trou dans la clôture qu'il était le seul à pouvoir repérer", a déclaré la direction de Chelsea avant de poursuivre :

"Les défenseurs l'apercevaient, prenaient une pause pour respirer, avant qu'il ne disparaisse à nouveau - une ombre qu'ils pensaient avoir vue dans le miroir. C'est pourquoi les supporters des Blues prenaient la ligne District pour Fulham Broadway le samedi, et filtraient vers le Bridge par les rues entourant Fulham Road : pour ces moments magiques, ces polaroïds de génie, ces éclairs de perfection en miniature. Le fameux but contre Arsenal. Le but en solitaire contre West Ham. La fin des espoirs de titre de Tottenham. Le doublé en finale de l'Europa League. Les cris à Anfield, non pas une, mais deux fois. Ce sont des moments décisifs, des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. C'est ainsi que l'héritage d'Eden Hazard restera. Dans nos esprits, pour toujours. Bonne retraite à l'un des plus grands joueurs de Chelsea."