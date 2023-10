Puma est désormais le nouveau partenaire technique de la CAF. L'équipementier allemand a récemment signé un accord avec l'instance dirigeante du football africain et succède ainsi à Umbro.

CAN 2023 : La CAF abandonne l'équipementier Umbro pour Puma

Après ses nombreux partenariats dont le dernier noué avec Huawei, la CAF se met encore ensemble avec Puma. Les deux parties marcheront ensemble désormais. "L'accord débutera le 1er novembre 2023 et Puma fournira le ballon officiel des tournois CAF, ainsi que l'équipement des arbitres et procédera à des campagnes de marketing, à l’intérieur comme l'extérieur du stade", a fait savoir l'instance dirigeante du football africain.

"La passion pour le football est profonde en Afrique, et Puma a adopté une approche unique et créative dans ses partenariats avec les équipes africaines au fil des années. Notre accord avec la CAF célèbre cette passion pour le sport à travers le continent, et nous développerons ensemble des produits spécifiquement dédiés pour le football africain", a déclaré Johan Kuhlo, directeur général de la distribution Europe-Afrique et Moyen-Orient chez Puma lors de la signature de l'accord.

"Nous sommes ravis que Puma, l'un des plus grands équipementiers sportifs au monde, s'associe à la CAF pour développer et accroître le football en Afrique", a ensuite déclaré le président de la CAF, Patrice Motsepe. Faut-il le préciser, Puma vient en remplacement de l'équipementier Umbro, qui était l'un des partenaires sûrs de la CAF pour l'organisation de la CAN.