The Bachelor : une journaliste béninoise s'attaque à Emma Lohoues

Après le premier épisode de l'émission The Bachelor, les critiques s'enchaînent sur les réseaux sociaux. Dans un post publié ce mardi, Angéla Kpeidja, journaliste béninoise et militante des droits de la femme, n'a pas raté Emma Lohoues, animatrice de The Bachelor.

The Bachelor : Angéla Kpeidja critique l'émission et tacle Emma Lohoues

Angéla Kpeidja a des dents contre le programme télé The Bachelor, diffusé sur la chaîne française Canal Plus. "En parlant de ce programme télé , il faut vous convaincre que la plupart des africains sont toujours dans des copies pâles ou à la con des modèles occidentaux", a-t-il écrit.

La journaliste béninoise s'est également attaquée à Emma Lohoues, animatrice du programme télé The Bachelor Afrique francophone. "Comment une femme qui affiche une suffisance, un déterminisme sur son chemin de vie, une estime de soi parfois débordante peut-elle exposer ses sœurs de cette manière ?", s'interroge Angéla Kpeidja.

Angéla Kpeidja soupçonne une contradiction qui se dégage entre la posture d'Emma Lohoues et le message véhiculé à travers cette émission. "Emma Lohoues peut-elle en vérité, prendre la place d'une seule de ces filles qui doivent se battre entre elles pour conquérir un seul homme ?", a-t-elle ajouté. Parlant des candidates béninoises en lice, Angéla Kpeidja se désole et estime qu'elles ne "représentent clairement pas les Agogiés" du Bénin.

Il faut noter que la première grosse polémique née aprs le premier épisode de l'émission est liée aux sœurs Bada du Bénin. Leur présence danse rang des candidates qui doivent conquérir le cœur du Bachelor est qualifiée d'indigne dans l'opinion.

Deux sœurs qui se battent pour un homme ? C'est un fait que beaucoup de béninois ne digèrent pas.