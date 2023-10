La femme de Davido aurait donnée naissance à des jumeaux aux Etats-Unis

Le couple Davido et Chioma serait rempli de joie et de bonheur. Des informations émanent de ce que la femme du chanteur nigérian a donné naissance à des jumeaux aux Etats-Unis. Une bonne nouvelle qui va adoucir le cœur meurtri du couple après le décès brusque de leur fils.

Les pleurs et les lamentations sont de lointains souvenirs pour le couple Davido-Chioma. Les deux étaient simplement focus sur comment faire pour oublier le décès tragique de leur seul garçon mort noyé il y a un an dans la piscine de leur résidence de Lagos. Et aussi les accusations de grossesses d’une américaine et d’une française contre le chanteur nigérian n’ont pas eu un impact sur sa relation avec sa femme Chioma Rowland.

Bien que l’interprète de l’album ‘’Timeless’’, et sa compagne ont répondu subtilement à cette polémique de grossesses, les choses se sont calmées elles-mêmes. De plus, un vent de bonheur vient de souffler dans la famille du couple. Selon des sources proches de la star de l’Afro-Beat et de sa femme, cette dernière a donné naissance à des jumeaux le lundi 9 octobre dans une clinique du côté des Etats-Unis.

D’après les mêmes sources, Chioma Rowland aurait mis au monde un garçon et une fille. La maman et les nouveau-nés se portent bien. Elle était vraisemblablement enceinte au moment de la polémique des accusations de grossesses dont son mari était impliqué. Les fans de Davido attendent patiemment la confirmation de cette bonne nouvelle pour jubiler et féliciter le couple.