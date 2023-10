Côte d’Ivoire : Serey Dié désigné ambassadeur d’une société de pari sportif

Le compagnon de Josey, Serey Dié est un homme heureux. L’ancien footballeur ivoirien vient d’être désigné par la société de pari sportif IXBET en Côte d’Ivoire comme leur nouvel ambassadeur.

IXBET Côte d'Ivoire nomme Serey Dié comme ambassadeur

L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Serey Dié, qui a raccroché les crampons depuis plus d’un an, vit paisiblement en Côte d’Ivoire. Il est même propriétaire de la maison de production Schama Prod et d’un Pub dans la commune de Cocody avec sa compagne de chanteuse, Josey. Heureux ensembles, ils sont encore parents d’un second garçon.

Sa retraite sportive est inévitablement sans conséquence pour lui. Puisqu’il s’épanouit bien avec la réalisation d’un single dénommé ‘’CAN Couleur’’, avec son ami et ‘’frère’’, Hassan Hayek. Une manière pour les deux célébrités de soutenir musicalement les pachydermes ivoiriens pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire et aussi les autres nations africaines qui seront présentes à la compétition.

Dans cette même perspective, une société de pari sportif a décidé d’utiliser l’image de celui que les supporters ivoiriens ont surnommé ‘’le capitaine courage’’, pour représenter leur image de marque. Il s’agit de 1XBET Côte d’ivoire qui vient de nommer Serey Dié comme brand ambassador pour faire sa promotion. D’ailleurs, l’ancien milieu-défensif de 38 ans a montré la joie qui l’anime ce mardi 10 octobre sur sa page Facebook avec une photo avec en légende des emojies de cœur. On pouvait lire sur cette photo : ‘’Serey Dié, nouvel ambassadeur 1XBET’’.

Cependant, avant la désignation de Serey Dié comme ambassadeur 1XBET, d’autres personnalités publiques ivoiriennes avaient été choisies pour faire la promotion de cette société de pari sportif en Côte d’Ivoire. Notamment Carmen Sama, Jonathan Morrison et les humoristes Sory et Sery.