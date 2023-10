​Algérie : la langue russe sera enseignée à l’université d’Alger 2

Bonne nouvelle à la communauté estudiantine d’Alger 2. Les autorités du système éducatif ont apporté quelques retouches dans l'enseignement, précisément à l'université d'Alger 2.

Les cours de la langue russe bientôt enseignés gratuitement à l'université d'Alger 2

En effet, l'université d’Alger 2 a récemment annoncé le démarrage des cours gratuits de langue russe. C'est à travers un communiqué que l'université informe l'opinion publique. Selon la note, cette nouvelle opportunité dans le monde éducatif sera accessible dans les jours à venir conformément à l’agenda hebdomadaire de l’institution.

Il faut noter que la langue russe sera enseignée gratuitement aux étudiants donnant droit à des opportunités de travail. À cet effet, les cours démarrent rigoureusement à partir du samedi 14 octobre 2023 selon un calendrier hebdomadaire précis. Ainsi, plusieurs stratégies et méthodes ont été prises pour permettre à tout le monde de suivre les cours sans difficulté. En outre, l'objectif de cette décision prise par le gouvernement, vise à promouvoir l’apprentissage de la langue russe au sein de la communauté universitaire et à offrir aux étudiants et enseignants une opportunité unique d’acquérir des compétences linguistiques agréable.

Pour rappel, il faut notifier que la langue russe est reconnue à cause de sa richesse culturelle et sa pertinence à l'international. Cette innovation dans le monde éducatif est le fruit de la consolidation des liens coopératifs entre Algérie et la Russie.