Côte d’Ivoire : Kim Makosso à Miss Africa Belgium

Kim Makosso fait la fierté de son père, Camille Makosso. En sa qualité de jeune fille qui a une forte influence en matière d’entrepreneuriat féminin, elle est l'invitée d’honneur de l’édition 2023 de Miss Africa Belgium ce samedi 14 octobre à Bruxelles.

Kim Makosso est l’invitée d’honneur de Miss Africa Belgium

La fille du général Camille Makosso, Kim Makosso, est devenue au fil des années une célébrité sur la toile tout comme son père. Elle a choisi sa voie et elle est indépendante aujourd’hui avec sa propre entreprise de marque de produits cosmétiques. Sa notoriété et sa popularité vont même au-delà des frontières de la Côte d’Ivoire.

Dynamique et battante pour la jeune fille africaine sont le leitmotiv qui a motivé le comité d’organisation du concours Miss Africa Belgium à la choisir comme invité d’honneur pour la finale des 10 ans d’existence ce samedi 14 octobre au Cirque Royal de Bruxelles à partir de 18h de cette compétition de beauté.

Heureuse de l’honneur qu’on lui a fait en tant qu'invitée d’honneur, Kim Makosso a partagé l’affiche sur sa page Facebook tout en invitant tous ses abonnés de l’Europe à prendre leur ticket et à participer à cette élection de beauté en Belgique.

Qu’est-ce qu’on sait de Miss Africa Belgium ?

L’élection Miss Africa Belgium est portée par une association qui vient en aide aux enfants défavorisés en Belgique et en Afrique dénommée l'asbl Safari des Anges. Souhaitant augmenter sa visibilité et apporter des fonds, la fondatrice Jeanne Cremer a créé le concours de Miss. L'objectif est de pouvoir organiser des sorties, des rencontres pour les enfants et aider ceux qui sont en difficulté scolaire. En Afrique, il s'agit aussi de rééquiper des écoles et d'en construire. Les filles qui y participent sont des candidates belges d’origines africaines.