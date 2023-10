Côte d'Ivoire : En exil depuis 4 ans, où se cache Guillaume Soro ?

Guillaume Soro est bien silencieux sur la toile depuis plusieurs semaines. Il a fait une brève apparition sur le réseau X, après la mort de Youssouf Bakayoko, ex-président de la CEI (Commission électorale indépendante). L'ancien chef de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui vit en exil depuis quatre ans, reste discret sur le pays qui l'accueille.

Côte d'Ivoire : Mystère autour du pays d'accueil de Guillaume Soro

Le secret est bien tenu par l'entourage de Guillaume Kigbafori Soro. En effet, le fondateur de GPS (Générations des peuples solidaires) continue de garder le nom du pays qui l'a accueilli depuis son embrouille avec Alassane Ouattara et le début de son exil, en décembre 2019.

Annoncé en Europe, l'ex-Premier ministre d'Alassane Ouattara est indésirable en France. En effet, en novembre 2020, les autorités françaises, à leur tête Emmanuel Macron, ont déclaré que la présidence de Guillaume Soro n'était "pas souhaitée" après que celui-ci a appelé à une insurrection contre le président ivoirien. "ll n’a pas à créer le désordre et sa présence n’est pas souhaitée, sur notre territoire, tant qu’il se comportera de cette manière", avait déclaré le chef d'État français dans une interview dans les colonnes de Jeune Afrique.

Mais alors, où se trouve l'ex-chef rebelle ? Des nouvelles ont fait savoir que le leader des soroistes se trouvait en Turquie. Il faut noter que l'homme y compte de bons amis, dont Cem Kürşad Hasanoğlu, le maire adjoint d'Osmangazi. "Je partage le soutien et la solidarité du peuple turc au mouvement GPS. Le GPS est le mouvement digne et légitime du peuple ivoirien. Vive la Côte d’Ivoire, vive la solidarité des peuples turc et ivoirien", avait déclaré le Turc en soutien à l'ex-député de Ferké.

En tout cas, plusieurs noms de pays sont évoqués au sujet du mentor de Franklin Nyamsi : Turquie, Suisse, Belgique, et Dubaï. Mais rien d'officiel même si des sources affirment que l'homme se trouve en Europe.