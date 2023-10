Gabon : Sylvia Bongo confrontée à Brice Laccruche Alihanga au tribunal

Arrêtée et détenue en résidence surveillée depuis la destitution de son époux Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba a été écoutée ce mercredi 11 octobre au tribunal. Elle a été confrontée à Brice Laccruche Alihanga, ex-directeur de cabinet du président destitué.

Gabon : la justice met en confrontation Sylvia Bongo et Brice Laccruche Alihanga

Placé en détention depuis décembre 2019, Brice Laccruche Alihanga est sorti pour la première fois de la prison centrale de Libreville. Cette sortie momentanée est intervenue pour une confrontation entre lui et la désormais ancienne première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba.

Demandée par Laccruche depuis son incarcération, sa confrontation avec Sylvia Bongo Ondimba s'est finalement tenue. Selon Jeune Afrique, les deux personnalités ont été écoutées au tribunal spécial de Libreville.

Ils sont tous deux dans la main de la justice pour des faits similaires. Brice Laccruche Alihanga est poursuivi pour blanchiment, corruption et détournement de deniers publics. Quant à Sylvia Bongo Ondimba, elle a été arrêtée le coup d'État et inculpée pour de "blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux".

Après avoir été écoutée e septembre dernier, l'ex-première dame a été placée en résidence surveillée, sur ordre du Procureur de la République de Libreville.

En ce qui concerne sa confrontation avec Brice Laccruche Alihanga ce jour, le contenu des échanges n'est pas encore accessible. Mais cet épisode complique les ennuis judiciaires de l'ancienne première dame.

Sylvia Bongo Ondimba en chute libre ?

Depuis le coup d'État mené contre Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba a perdu son influence dans la gestion des affaires publiques au Gabon. Alors qu'elle doit faire face à ses charges judiciaires, elle se fait encore rattraper par le dossier de Laccruche.

Le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema a promis de rendre gorge aux criminels économiques. Les premiers clients des juridictions dans cette guerre sont les hauts dignitaires du régime déchu.