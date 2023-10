La footballeuse Alisha Lehmann reçoit une offre pour une partie de jambes en l'air

La footballeuse d'Aston Villa, Alisha Lehmann, a récemment partagé une expérience troublante dans une interview sur le podcast "Dir Tea Talk," animé par l'artiste allemande Shirin David. Lehmann, qui compte plus de 15 millions de followers sur Instagram, est une figure médiatique du monde du football, non seulement pour son talent sur le terrain, mais aussi pour ses relations passées avec des collègues professionnels, tels que Douglas Luiz de l'équipe masculine d'Aston Villa et Ramona Bachmann, sa coéquipière.

La footballeuse Alisha Lehmann reçoit une offre mirobolante pour une partie de jambes en l'air

Lors de cette interview, la star de la Premier League a révélé qu'un homme "de renommée internationale," qu'elle a choisi de ne pas nommer, lui avait proposé une somme considérable de 100 000 dollars en échange d'une nuit de passion dans un hôtel de Miami. Ce message, envoyé sur son téléphone, n'est pas resté sans réponse, mais Lehmann a refusé catégoriquement en disant : "Seulement 100 000 ? Pas question."

Ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, c'est que cette personne a continué d'insister malgré le refus de Lehmann. Elle a expliqué que cette personne avait également contacté son garde du corps pour essayer de la convaincre. Bien que Lehmann n'ait pas révélé l'identité de cet homme "de renommée internationale," elle a précisé qu'ils s'étaient déjà croisés lors d'un événement précédent.L'interviewer a tenté de percer le mystère en demandant si cette personne était également un footballeur, mais Lehmann a refusé de divulguer son nom. Elle a seulement confirmé qu'il s'agissait de quelqu'un de connu à l'échelle internationale.

Cette histoire a suscité l'intérêt des fans de Lehmann ainsi que des auditeurs du podcast, qui se demandent qui pourrait être cette célébrité internationale prête à offrir une somme aussi importante pour une nuit avec la joueuse d'Aston Villa.