CAN 2023 : le tirage au sort de la phase de groupes attendu ce jour

Le tirage au sort de la phase de groupes pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, aura lieu en cette soirée du jeudi 12 octobre. A cet effet, la constitution des groupes de la phase finale de cette compétition, sera connue au terme de la cérémonie prévue à Abidjan en Côte d'Ivoire.

CAN 2023 : la constitution des six groupes de la compétition connue ce jour

Les pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des nations 2023 - CAN 2023, vont connaître chacun son groupe et ses adversaires ce jour. À l'issue de la cérémonie du tirage au sort qui se déroule à trois mois du coup d'envoi de la compétition, les 24 équipes seront réparties dans six (06) groupes de quatre (04) équipes chacun.

Pour rappel, au terme des rencontres de la phase de groupes, les deux meilleures équipes de chaque groupe sont automatiquement qualifiées pour les huitièmes de finale. Les quatre meilleures équipes classées troisièmes vont également rejoindre les autres pour les huitièmes de finale. À partir de cet instant, la phase à élimination directe commence et l'équipe gagnante en huitième passe en quart de finale. De quart en demi-finale puis en finale.

À noter que la CAN 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire entre janvier-fevrier 2024. À cet effet, cinq (05) stades sont appêtés pour accueillir ce grand événement. Il sont situés dans les villes de : Abidjan (02 stades), Yamoussoukro, San Pedro et Bouaké.





Les sélections qualifiées pour la CAN 2023

1 Côte d’Ivoire (Groupe H- Pays-hôte)



2 Maroc (Groupe K)

3 Algérie (Groupe F)

4 Sénégal (Groupe L)

5 Afrique du Sud (Groupe K)

6 Burkina Faso (Groupe B)

7 Tunisie (Groupe J)

8 Egypte (Groupe D)

9 Zambie (Groupe H)

10 Guinée Equatoriale (Groupe J)

11 Nigeria (Groupe A)

12 Cap-Vert (Groupe B)

13 Guinée-Bissau (Groupe A)

14 Mali (Groupe G)

15 Guinée (Groupe D)

16 Ghana (Groupe E)

17 Angola (Groupe E)

18 Tanzanie (Groupe F)

19 Mozambique (Groupe L)

20 Mauritanie (Groupe I)

21 RD Congo (Groupe I)

22 Gambie (Groupe G)

23 Namibie (Groupe C)

24 Cameroun (Groupe C)