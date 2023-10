L’entraîneur du Red Star, Habib Beye, leader était particulièrement remonté, après le nul (1-1) de son équipe à Nancy mercredi soir par les « cris de singes » entendus par ses joueurs dans les tribunes du stade Marcel-Picot. En effet, « des cris de singes » visaient trois de ses joueurs, lors du match Nancy-Red Star à en croire ses propos.

Habib Beye se plaint de cris racistes lors d'un match joué ce mercredi

Lors du match nul 1-1 entre l'AS Nancy Lorraine et le Red Star, des allégations de comportement raciste ont émergé. Habib Beye, l'entraîneur du Red Star, a vivement dénoncé ces actes présumés, mettant en lumière un incident regrettable survenu au stade Marcel-Picot lors de la 10e journée du National, la troisième division française.Habib Beye, également ancien joueur et actuel leader du National avec le Red Star, a exprimé sa consternation au micro de Canal + juste après le match.

Il a expliqué que trois de ses joueurs avaient été la cible de gestes et cris racistes de la part de spectateurs dans les tribunes. Ces actes inacceptables ont été accompagnés de mimiques dégradantes.Le capitaine du Red Star, Cheikh Ndoye, a même été vu jetant une bouteille en direction d'une tribune du stade nancéien à la fin du match, illustrant l'intensité des émotions suscitées par cet incident.Habib Beye a souligné l'importance de ne pas tolérer de tels comportements dans les stades. Il a exprimé sa préoccupation quant à la normalisation de ces situations et a appelé à une action ferme pour lutter contre le racisme dans le football. Il a déclaré que le match lui-même était désormais relégué au second plan et que l'incident resterait gravé dans sa mémoire.

Le consultant de Canal +, qui est sur le banc du Red Star depuis 2021, a insisté sur son engagement à s'opposer fermement à de tels comportements racistes. Il a ajouté que l'acceptation de tels agissements était inadmissible et a exprimé l'espoir que le public impliqué serait sanctionné.Ces événements rappellent l'importance cruciale de la lutte contre le racisme dans le football et la nécessité d'une action immédiate pour éliminer ces comportements discriminatoires des stades.